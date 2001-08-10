Больше 200 сахалинских спортсменов продолжают соревноваться в биатлоне

Третий этап открытых всероссийских соревнований среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий – Skimir» стартовал в Южно-Сахалинске. Сильнейшие спортсмены вступили в борьбу за победу на трассах лыже-биатлонного комплекса.

Показать свои силы в биатлоне в островной регион приехали более двухсот спортсменов из Амурской, Волгоградской, Вологодской, Ивановской, Иркутской, Новосибирской, Саратовской, Сахалинской, Тамбовской, Ульяновской областей, Камчатского и Хабаровского краёв, республики Саха, Татарстана, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

На торжественной церемонии открытия к спортсменам обратилась директор департамента физической культуры и спорта министерства спорта Сахалинской области Ирина Рябкина.

- Мы рады приветствовать вас на сахалинской земле. Хочется выразить отдельные слова благодарности Анне Богалий. Благодаря вам в нашем регионе проходят такие крупные соревнования, а также развивается биатлон. Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы состязания проходили интересно и красочно. Желаю всем участникам спортивной борьбы, меткой стрельбы, а судьям – объективного судейства, - сказала Ирина Рябкина.

В первый день состязаний юным биатлонистам предстояло показать свои силы в спринте. На старт вышли юноши и девушки 10-11, 12-13, 14-15 и 16-17 лет. В зависимости от возрастной категории им предстояло преодолеть одну из дистанций: 2,4 км, 3, 3,6, 4,5, либо 6 километров, сообщили ТИА "Острова" в региональном Минспорта.

- Очень приятно наблюдать за тем, как биатлон развивается на Сахалине. Впервые я приехала сюда в 2015 году, когда отбирались островные ребята для соревнований в Новосибирске, - рассказывает основатель соревнований, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий. – И вот уже шестой год, как биатлон развивается на Сахалине, а также пятый, как здесь проходят наши соревнования. Уверена, что в ближайшем будущем мы будем иметь не одну сотню сильных островных биатлонистов, потому что Сахалинская область очень богата на талантливых детей и спортсменов.

Соревнования продолжатся сегодня, 26 февраля. Спортсменам предстоит побороться за победу в гонке преследования. 27 февраля пройдут соревнования в дисциплине «масс-старт».