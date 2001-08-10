Несколько наград привез сахалинский гимнаст с соревнований в Благовещенске

Сахалинский спортивный гимнаст привез награды с первенства ДФО среди юниоров в Благовещенске.

В соревнованиях приняли участие 22 спортсмена из пяти регионов: Приморского, Хабаровского и Забайкальского краёв, а также Амурской и Сахалинской областей.

Островной регион на первенстве представлял воспитанник южно-сахалинского «Кристалла» Степан Труфанов. В многоборье спорстмен занял третье место. В упражнениях на перекладине он стал третьим, на параллельных брусьях Степан завоевал серебро, а на «коне» — первым. Об этом ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.