Сахалинские хоккеисты провели первый матч в турнире «Золотая шайба»

Финальные всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова стартовали в Сочи.

В этом сезоне Сахалинскую область на состязаниях представляют воспитанники спортивной школы «Кристалл». Команда одержала победу в областном этапе турнира.

Участниками финальных состязаний в возрастной группе 2005-2006 годов рождения стали 55 команд юношей из нескольких регионов страны.

Вчера, 25 февраля, у сахалинских спортсменов состоялась первая игра. Матч с вологодским «Олимпом» завершился в ничью со счетом 1:1. До выхода в финал «Кристаллу» предстоит провести, по меньшей мере, еще четыре игры. По регламенту соревнований команды, которые станут лучшими в своих группах, смогут вступить в борьбу за призовые места.

Как напоминают в пресс-службе спортивной школы «Кристалл», в прошлом сезоне команда «Кристалл 2006» стала обладателем серебряной награды турнира.

Очередные матчи с участием сахалинских хоккеистов пройдут сегодня, 26 февраля, в 17:10 («Кристалл» - «Витязи») и 27 февраля в 18:35 («Кристалл» - «Хаски»). Время указано сахалинское.

За ходом встреч можно наблюдать в прямом эфире по ссылке.