Тихоокеанское
информационное агентство
28 Февраля 2020
Сегодня 12:03
65,61|71,65|54,21
Штраф 230 тысяч рублей заплатит тымовчанин за пьяную езду
14:12, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

59 сахалинок поучаствовали в чемпионате и первенстве России по чир спорту в Москве

Сахалинцы принимают участие в чемпионате и первенстве России по чир спорту в Москве. В состязаниях приняли участие 4253 спортсменов из 45 субъектов. По итогам соревнований сформировали сборную для участия в чемпионате и первенстве Европы и мира.

Островной регион представляли 59 спортсменок и 4 тренера. Сахалинская сборная заняла третье место в командном зачете чемпионата и второе – в первенстве.

Как сообщили в федерации чир спорта островного региона, юниорская команда дважды взошла на пьедестал, став вице-чемпионами в чир-фристайле и чемпионами в чир-хип-хопе, обеспечив себе выход на первенство Европы сразу в двух дисциплинах.

Взрослая двойка Эльвира Баранова и Кристина Тутина стали вторыми в чир-хип-хопе, выполнив норматив «Мастер спорта России». Кроме того, 11 членов юниорской команды выполнили нормативы КМС, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального Минспорта.

Результатов сборной команды Сахалинской области:

  • Чир-хип-хоп группа юниоры: 1 место из 18.
  • Чир-хип-хоп группа дети: 2 место из 13.
  • Чир-фристайл группа юниоры: 2 место из 25
  • Чир-фристайл группа дети: 2 место из 23
  • Чир-хип-хоп группа мужчины, женщины: 4 место из 10
  • Чир-хип-хоп двойка дети: Анастасия Баранова/Милена Зырянова – 2 место.
  • Чир-хип-хоп двойка юниоры: Арина Юн/Яна Кривобокова – 2 место. 
  • Чир-хип-хоп двойка женщины: Эльвира Баранова/Кристина Тутина – 2 место.
  • Чир-джаз двойка юниоры: Милана Меркулова/Алекса Юн – 4 место.
  • Чир-джаз двойка дети: Милана Енина/Маргарита Будылина – 4 место.
  • Чир-фристайл двойка дети: Анастасия Баранова/Милена Зырянова – 4 место.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?