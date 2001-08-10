59 сахалинок поучаствовали в чемпионате и первенстве России по чир спорту в Москве

Сахалинцы принимают участие в чемпионате и первенстве России по чир спорту в Москве. В состязаниях приняли участие 4253 спортсменов из 45 субъектов. По итогам соревнований сформировали сборную для участия в чемпионате и первенстве Европы и мира.

Островной регион представляли 59 спортсменок и 4 тренера. Сахалинская сборная заняла третье место в командном зачете чемпионата и второе – в первенстве.

Как сообщили в федерации чир спорта островного региона, юниорская команда дважды взошла на пьедестал, став вице-чемпионами в чир-фристайле и чемпионами в чир-хип-хопе, обеспечив себе выход на первенство Европы сразу в двух дисциплинах.

Взрослая двойка Эльвира Баранова и Кристина Тутина стали вторыми в чир-хип-хопе, выполнив норматив «Мастер спорта России». Кроме того, 11 членов юниорской команды выполнили нормативы КМС, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального Минспорта.

Результатов сборной команды Сахалинской области: