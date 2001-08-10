Чемпионат России по парагорнолыжному спорту завершается на Сахалине

Чемпионат России по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) подходит к концу. Спортсмены приняли участие в заключительных стартах на трассе «Запад» СТК «Горный воздух».

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, в этот день горнолыжникам предстояло показать свои силы в слалом-гиганте. Победителя определяли по сумме времени, заработанного за два заезда.

- Для некоторых спортсменов сегодняшний день соревнований лишь третий, а для меня – уже двадцатый. Сначала участие в этапе Кубка мира по Всемирному паралимпийскому горнолыжному спорту «Сахалин-2020», а теперь Чемпионат России, - рассказал паралимпиец из Санкт-Петербурга Сергей Александров. – За это время я уже вымотался, но своими результатами доволен – в первый день чемпионата я заработал бронзовую награду. А это значит, что лично для меня соревнования прошли не зря.

По итогам третьего дня состязаний первое место среди девушек заняла Варвара Ворончихина, выступающая на Москву и Иркутскую область. На втором месте расположилась представительница Алтайского края ТаисьяФорьяш. Тройку лидеров замкнула Мария Папулова из Пермского края.

Среди мужчин лучший результат показал спортсмен с Камчатки Алексей Микушин. Менее секунды ему уступил Александр Алябьев, выступающий за Москву и Сахалинскую область.

- Слалом-гигант – не самая лучшая моя горнолыжная дисциплина, поэтому второе место для меня – уже не так плохо. А так я доволен своими результатами на чемпионате. У меня уже есть три первых места в супергиганте, суперкомбинации и слаломе, - рассказал Александр Алябьев.

На третьем месте оказался спортсмен из Санкт-Петербурга Иван Васильев.

Напомним, в чемпионате России по горнолыжному спорту среди лиц с ПОДА принимают участие 15 спортсменов,представляющих десять регионов: Москву, Санкт-Петербург, Пермский, Камчатский, Алтайский, Приморский, Красноярский края, а также Иркутскую, Московскую и Сахалинскую области.

28 февраля состоится церемония награждения и закрытие соревнований. Мероприятие пройдёт на средней станции СТК «Горный воздух». Начало в 12:00.