Хоккеисты сахалинского «Кристалла» вышли в плей-офф турнира «Золотая шайба»

Вчера, 27 февраля, в Сочи на ледовой арене «Айсберг» состоялись матчи за выход в полуфинал Всероссийских соревнований «Золотая шайба» среди команд старшей возрастной группы 14-15 лет. В плей-офф вышли 16 команд, в числе которых и островной коллектив хоккеистов из спортивной школы «Кристалл».

Команда «Кристалл», представляющая Сахалинскую область, победно завершила игру с «Хаски» из Невинномысска со счетом 22:1, тем самым обеспечив себе путевку в полуфинал «Золотой шайбы».

Для того чтобы выйти из группы нашим спортсменам требовалось выиграть три встречи, с чем они успешно справились. Результаты предыдущих матчей: «Кристалл» - «Олимп» (1:1), «Кристалл» - «Витязи» (3:1).

– Теперь, чтобы дойти до финала, нашим хоккеистам предстоит провести, по меньшей мере, три игры. Надеемся, что в этом году они превзойдут свой прошлый результат, и станут победителями, – говорят в спортивной школе «Кристалл».

Сегодня островным хоккеистам предстоит встретиться с «Кристаллом» из Мурома. Матч начнется в 00:10 по сахалинскому времени.

Наблюдать за ходом встречи можно по ссылке в прямом эфире.