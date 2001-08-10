Семейный турнир по шахматам прошел в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске прошел семейный турнир по шахматам. Его участниками стали 25 команд, в составе которых играли школьник и взрослый (папа или мама, а также бабушка или дедушка).
- Турнир проходит уже третий год, но впервые его приняла гимназия № 1. У нас оборудован шахматный уголок, где мы уже провели несколько мероприятий городского масштаба. Рады, что в этот раз к нам приехали участники не только из Южно-Сахалинска, но и Корсакова, - говорит заместитель директора гимназии № 1 Андрей Тишевский.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, команды играли друг с другом по швейцарской системе. За победу в партии присуждалось 1 очко, за ничью – 0,5 очка, за поражение – 0. То есть, за матч команда могла набрать от 0 до 2 очков.
- Многие семейные команды участвуют уже в третий раз. Но были и те, кто впервые сел за шахматный столик в турнирном режиме: Анна Бекешко играла со своим дедушкой, а София Легкова и Михаил Бакарас – с папами. Много очков набрать им не удалось, но зато юные шахматисты увидели, что такое соревнования. Будем надеяться, что первый опыт не станет для них последним, - сказала инструктор МАУ «Спортивный город» Людмила Маринина.
Фаворитами турнира считались Михаил и Евгений Парецкие (победители турнира 2017 года) из Корсакова, а также Алиса Маринина с Виктором Поляковым из островной столицы.
- В этом году мы внесли изменения в регламент, увеличив количество туров до девяти. Все-таки семь туров, как было раньше, маловато, чтобы исключить все случайности, - считает идейный вдохновитель семейного турнира Татьяна Маринина.
Уже в первом туре была зафиксирована сенсация. Алиса Маринина зевнула ферзя в партии с Даной Башевой и чуть было не проиграла. Однако все же была зафиксирована ничья. Тем не менее один из фаворитов потерял пол-очка, чем воспользовались Михаил и Евгений Парецкие, которые сразу же захватили лидерство и не подпускали к себе преследователей на протяжении шести туров.
Все изменилось в седьмом туре, когда Парецкие проиграли семье Кан (0:2). На детской доске Максим Кан в затяжном эндшпиле нанес поражение Михаилу Парецкому, а дедушка Максима выиграл партию у отца Михаила.
Алиса Маринина и Виктор Поляков свой матч выиграли, догнав конкурентов. В итоге две семьи финишировали с одинаковым количеством очков, и беспристрастная компьютерная программа стала считать дополнительные коэффициенты.
ТОП-5 сильнейших:
1. Алиса Маринина и Виктор Поляков – 13 очков.
2. Михаил и Евгений Парецкие – 13 очков.
3. Максим Кан и Пэк Зун Ир – 12 очков.
4. Вероника и Иван Осташко – 11,5 очков.
5. Герман и Евгений Коростелевы – 11 очков.
Лучший результат на детской доске показал Максим Кан (8 очков), на взрослой – Виктор Поляков (9 очков).
- Было много интересных партий. Сложно выделить какую-то одну. Михаил Бамбизо и Владислав Черняев в третьем туре искали путь к победе дольше всех, сыграв вничью в эндшпиле с разноцветными слонами. Алиса Маринина героически защищалась в ладейном эндшпиле с Максимом Кан без двух пешек и сумела ускользнуть на ничью, - подводит итог Андрей Тишевский.
Все участники получили памятные призы (рамку со своей фотографией), а лучшие из лучших были награждены грамотами и медалями.
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