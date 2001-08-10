Больше трехсот рыбаков собрали соревнования в Поронайском районе

Более трехсот любителей зимней рыбалки собрало традиционное первенство Поронайского городского округа по спортивному рыболовству. Соревнования, организованные районной администрацией, в двенадцатый раз прошли на льду реки Поронай.

Как ТИА "Острова" сообщили в местной мэрии, к состязанию были допущены все заявившиеся рыболовы-любители независимо от возраста, пола и приобретенного опыта. Среди участников были замечены как заядлые рыбаки и рыбачки, так и новички в этом деле.

Ледовое поле было разбито на несколько зон, чтобы обеспечить равенство условий для всех рыбаков. В отдельных номинациях соревновались мужчины, женщины, дети до 12 лет и люди с ограниченными возможностями здоровья. На предварительном этапе для каждой категории участников было определено контрольное время лова, по прошествии которого судьи считали уловы и определяли по десять финалистов. Самый захватывающий, финальный этап первенства, который длился 30 минут, проходил под пристальным наблюдением судей и зрителей.

Церемонию награждения провели первый вице-мэр округа Виталий Пенкин, председатель районного Собрания Александр Урюпин и генеральный директор ООО "Вектор" Андрей Курума.

Первыми награды получили рыболовы с ограниченными возможностями здоровья. Среди мужчин лучшим стал Марк Кривоногов, второе место занял Де Ен Мун, третье - Валерий Милашенко. Среди женщин самой удачливой была признана Татьяна Завельская. Второе место у Надежды Пак, третье место завоевала Альбина Красных, которая также получила приз за самый экзотический улов, поймав краба на удочку.

У юных рыболовов тройка лидеров определилась в следующем составе: первое место у Руслана Дубасова, второе место занял Андрей Сергеев, третье - Александр Поляничкин. Лучшей рыбачкой среди женщин была признана Татьяна Брустурняк. Второе место удалось завоевать Виктории Калашниковой, третье - Елене Чинской. Чемпионом по зимней рыбалке среди мужчин стал Денис Вольгушев, выиграв главный приз - лодочный мотор. Второе место завоевал Тимур Аяпов, ему организаторы вручили резиновую лодку. Третье место занял Владислав Капитанов, его приз - утепленная палатка. Стоит отметить, что награждались не только лидеры ловли - призы получили все финалисты.

Настоящей баталией стал конкурс бурильщиков, где участникам предстояло пробурить две лунки. Звание самого быстрого бурильщика четвертый год подряд завоевал Роман Мищенко. Ему удалось пробурить лунки за 23 секунды. Призы за самую большую и самую маленькую рыбу получили Иван Дворчук и Николай Струков.

Еще один специальный приз, учрежденный организаторами за первую пойманную корюшку, завоевал Наиль Гайнулин. Ему удалось поймать корюшку-зубатку через несколько минут после начала первого этапа состязаний. Рыба принесла удачливому рыбаку морозильную камеру.

В течение всего праздника участники и болельщики могли полакомиться горячим компотом и гречневой кашей, приготовленной в условиях полевой кухни.