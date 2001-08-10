Лучших дрифтеров выявили на соревнованиях в Дальнем
Первые городские соревнования по дрифту «Горячий лед» прошли на льду озера в районе села Дальнее в минувшие выходные. Десять пилотов на «заднеприводных» автомобилях вышли на старт ледяной трассы, чтобы доказать свое мастерство во владении управляемым заносом, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального Минспорта.
По правилам соревнований спортсмены сначала приняли участие в отборочных заездах, по итогам которых они были разбиты на пары по уровню подготовки, а затем был дан старт самим состязаниям по олимпийской системе, иначе говоря «на вылет». Каждый гонщик принял участие в парном заезде в роли «ведущего» и «ведомого». В первом случае проходя трассу первым, во втором — преследуя лидера. Судьи оценивали эффектное прохождение трассы, траекторию и углы заноса, скорость и расстояние между лидером и «вторым номером».
- Основная задача «второго номера» - максимально близко и синхронно пройти трассу за гонщиком, который едет впереди, - рассказал организатор соревнований Алексей Семенов. - Технических требований к автомобилям у нас нет, главное — это наличие заднего привода и шипованной резины.
Основная борьба развязалась между опытнейшими гонщиками Александром Иванченко на Toyota Chaser и Валерием Савельев на Nissan Cefiro. Лидеры заездов с легкостью обошли своих оппонентов в промежуточных этапах и встретились в финале. Показав зрелищную гонку оба спортсмена блестяще прошли трассу, но немного лучше выглядел Валерий Савельев, которому и было присуждено звание победителя муниципальных соревнований по дрифту «Горячий лед». Второе место занял Александр Иванченко, замкнул тройку лидеров Дмитрий Стихорюк на Nissan Skyline.
Победитель и призеры были награждены грамотами, медалями и кубками от организаторов соревнований Департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска и Сахалинской спортивно-технической федерации автомобильного спорта.
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