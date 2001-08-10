Две островные горнолыжницы стали призерами финала спартакиады в Красноярске

Соревнования по горнолыжному спорту в рамках финала Х зимней Спартакиады учащихся России стартовали в Красноярске. На турнир заявилось более 100 спортсменов 2002-2003 г.р. из 17 регионов России. Они разыграют медали в дисциплинах слалом и слалом-гигант, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Первым видом программы стал слалом-гигант. Трасса получилась довольно сложной, и почти половина участниц состязаний девушек не сумели завершить ее без ошибок.

- Она имеет перепады по крутизне, изменения направления. Есть невидимые участки, которые нужно запоминать спортсменам, - сказал технический делегат Российской Федерации горнолыжного спорта Алексей Орлов.

В итоге первое место заняла москвичка Ангелина Жбанова. Серебряный призер – Эллина Дьяченко, бронзовый – Лина Литвинова (обе – Сахалинская область). У юношей лучший результат среди сахалинцев показал Федор Федорян, занявший пятое место.

В командном зачете после первого соревновательного дня сборная Сахалинской области занимает третье место, уступая только представителям Москвы и Камчатского края.