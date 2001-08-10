Лучших баскетболисток выбрали в Южно-Сахалинске
Игры чемпионата Южно-Сахалинска по баскетболу среди женских команд прошли в спортивной школе игровых видов спорта. Участие в ежегодных соревнованиях приняли 4 женских коллектива - «КЭС», «СШ игровых видов спорта», «Юниор» и «Бардак».
Как сообщили в департаменте по делам молодежи, спорту и туризму, упорная и сложная борьба за выход в финал разыгралась среди девушек команд «Юниор» и «СШ игровых видов спорта». Спортсменки всю игру шли вровень и лишь к концу матча девушкам из «СШ игровых видов спорта» удалось вывести разницу в счете в три очка и со счетом 55:52 получить шанс побороться за звание сильнейшего.
В заключительной встрече чемпионата встретились две сильнейших команды - «СШ игровых видов спорта» и «Бардак». Последнюю команду отличало наличие более возрастных игроков в коллективе, состоящих из выпускниц отделения баскетбола спортивной школы игровых видов спорта.
С первых минут матча девушки из команды «Бардак» задали хороший отрыв в счете, предоставив менее опытным соперницам возможность лишь сокращать двукратную разницу в забитых мячах. По итогам матча со счетом 75- 32 команда «Бардак» стала чемпионом Южно-Сахалинска. «Серебро» чемпионата досталось игрокам «СШ игровых видов спорта».
- К финальной игре готовились, знали, что соперник будет достойный, - рассказала капитан команды «Бардак» Анна Мазур. - В нашей команде мы друг друга знаем уже много лет и доверяем бесприкословно, от этого сыгранность хорошая, понимаем друг друга с полуслова.
По итогам состязаний, первое место занял «Бардак», второй стала команда «СШ игровых видов спорта», третьим оказался «Юниор», а четвертым - «КЭС».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:16 Сегодня Больше трехсот рыбаков собрали соревнования в Поронайском районе
- 09:30 Сегодня Сахалинцы смогут пообщаться с основоположником нивхской литературы
- 09:55 Сегодня Через пять лет каждое второе авто в Сахалинской области будет работать на газе
10:18 Сегодня Лучших дрифтеров выявили на соревнованиях в Дальнем
09:54 25 Февраля Часть сахалинских потребителей завтра останется без света
16:34 25 Февраля Сахалинские школьники придумали проекты городских парковок
17:57 25 Февраля Южно-Курильск присоединился ко Всероссийской гонке «Лыжня России-2020»
17:56 25 Февраля Жители Поронайского района обсудили проекты дворов, которые отремонтируют в ближайшие три года
- 10:36 12 Февраля Больше 600 островных семей подали заявку на получение ипотеки под 2%
- 12:48 13 Февраля Средняя ставка по ипотечным кредитам обновила исторический минимум на Сахалине
- 09:57 14 Февраля Новый асфальт появится на дорогах и улицах планировочных районов Южно-Сахалинска
- 12:13 14 Февраля Островных госслужащих обучат проектной деятельности по международным стандартам
Выбор редакции
- 16:12 Вчера В Сахалинской области усиленно препятствуют проникновению в регион коронавируса
- 12:13 14 Февраля Островных госслужащих обучат проектной деятельности по международным стандартам
- 09:57 14 Февраля Новый асфальт появится на дорогах и улицах планировочных районов Южно-Сахалинска
- 12:48 13 Февраля Средняя ставка по ипотечным кредитам обновила исторический минимум на Сахалине
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:05 10 Февраля Горный курорт хотят обустроить недалеко от аэропорта Курильска
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?