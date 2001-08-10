Лучших баскетболисток выбрали в Южно-Сахалинске

Игры чемпионата Южно-Сахалинска по баскетболу среди женских команд прошли в спортивной школе игровых видов спорта. Участие в ежегодных соревнованиях приняли 4 женских коллектива - «КЭС», «СШ игровых видов спорта», «Юниор» и «Бардак».

Как сообщили в департаменте по делам молодежи, спорту и туризму, упорная и сложная борьба за выход в финал разыгралась среди девушек команд «Юниор» и «СШ игровых видов спорта». Спортсменки всю игру шли вровень и лишь к концу матча девушкам из «СШ игровых видов спорта» удалось вывести разницу в счете в три очка и со счетом 55:52 получить шанс побороться за звание сильнейшего.

В заключительной встрече чемпионата встретились две сильнейших команды - «СШ игровых видов спорта» и «Бардак». Последнюю команду отличало наличие более возрастных игроков в коллективе, состоящих из выпускниц отделения баскетбола спортивной школы игровых видов спорта.

С первых минут матча девушки из команды «Бардак» задали хороший отрыв в счете, предоставив менее опытным соперницам возможность лишь сокращать двукратную разницу в забитых мячах. По итогам матча со счетом 75- 32 команда «Бардак» стала чемпионом Южно-Сахалинска. «Серебро» чемпионата досталось игрокам «СШ игровых видов спорта».

- К финальной игре готовились, знали, что соперник будет достойный, - рассказала капитан команды «Бардак» Анна Мазур. - В нашей команде мы друг друга знаем уже много лет и доверяем бесприкословно, от этого сыгранность хорошая, понимаем друг друга с полуслова.

По итогам состязаний, первое место занял «Бардак», второй стала команда «СШ игровых видов спорта», третьим оказался «Юниор», а четвертым - «КЭС».