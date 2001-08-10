Сахалинские спортсмены выступили на IRONMAN в Таиланде

Соревнования по триатлону IRONMAN 70,3 Bangsaen 2020 прошли в Таиланде. Участниками спортивного мероприятия стали около 1300 человек из 66 стран. Среди них были трое сахалинцев - Роман Трубецкой, Ульяна Макарова и Дмитрий Маринкевич.

Как ТИА "Острова" рассказали в региональном Минспорта, спортсменам предстояло показать свои силы в классических для триатлона дисциплинах: плавании, беге и заезде на велосипеде.

Проплыть участникам было необходимо 1,9 км. Старты проходили по четыре человека каждые четыре секунды, чтобы не создавать давку.

Далее спортсменов ожидал велозаезд на дистанцию 90 километров. По словам атлетов, очень сильной осложнил прохождение этапа ветер. Его порывы варьировались в пределах 10 метров в секунду, но на открытых участках были гораздо выше, что очень сильно сбивало скорость велосипедистам.

Финальным этапом стал забег на 21,1 км.

- Прохождение дистанции в Таиланде – невероятный опыт для меня, - рассказывает сахалинка Ульяна Макарова. – Этот старт помог мне определиться в каком направлении двигаться дальше, выявил мои слабые стороны и ещё больше влюбил в триатлон. Я вернулась с соревнований необыкновенно воодушевлённой и готовой к более упорным тренировкам.

По итогам состязаний Роман Трубецкой попал в двадцатку лучших, оставив позади более 1280 спортсменов и стал 16-м. Дмитрий Маринкевич финишировал 361-м, а Ульяна Макарова – 885-й.