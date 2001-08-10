Тихоокеанское
информационное агентство
4 Марта 2020
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10:34, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Юные сахалинцы поучаствуют в первенстве мира по горнолыжному спорту

Первенство мира по горнолыжному спорту среди юниоров состоится с 5 по 14 марта в норвежском городе Нарвик. Участниками состязаний станут спортсмены не старше 21 года.

В состав сборной команды России на эти состязания включены восемь спортсменов. Среди них – воспитанники спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду Южно-Сахалинска Артем Кашинцев и Дмитрий Пышкин.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, россияне планируют принять участие во всех шести видах программы соревнований: скоростном спуске, супергиганте, альпийской комбинации, слаломе-гиганте, слаломе и командных гонках.

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