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10:34, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил
Юные сахалинцы поучаствуют в первенстве мира по горнолыжному спорту
Первенство мира по горнолыжному спорту среди юниоров состоится с 5 по 14 марта в норвежском городе Нарвик. Участниками состязаний станут спортсмены не старше 21 года.
В состав сборной команды России на эти состязания включены восемь спортсменов. Среди них – воспитанники спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду Южно-Сахалинска Артем Кашинцев и Дмитрий Пышкин.
Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, россияне планируют принять участие во всех шести видах программы соревнований: скоростном спуске, супергиганте, альпийской комбинации, слаломе-гиганте, слаломе и командных гонках.
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