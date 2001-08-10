Боксер из Невельска одержал победу на всероссийском турнире

Всероссийский турнир по боксу класса «Б» памяти героя французского Сопротивления Якова Высоцкого завершился в поселке Ягодное Магаданской области.

Участниками состязаний стали около 150 боксеров из различных регионов России, а также Беларуси, Германии, Израиля, Кыргызстана, Узбекистана, Швеции, Донецкой и Луганской республик.

Сахалинскую область представляли четыре боксера, одному из которых удалось подняться на пьедестал почета, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального министерства спорта.

Отличился Константин Кубарев из Невельска. Подопечный тренера Виктора Денисова пробился в финал в весовой категории до 52 кг, где добился преимущества над боксером из Магаданской области Дмитрием Князевым. В итоге сахалинец стал победителем турнира.

Кроме того, Константин Кубарев был награжден специальным призом «Лучший боксер среди юниоров».