Больше 200 сахалинских каратистов отправятся на соревнования в Уссурийск
Более 200 сахалинцев представят регион на соревнованиях по каратэ WKF в Уссурийске. Соревнования пройдут с 6 по 9 марта и соберут более тысячи спортсменов.
Победители чемпионата и первенства ДФО получат путевку на чемпионат и первенство России.
— Это одни из первых крупных стартов в новом году. Нам важно показать хорошие результаты, чтобы как можно больше сахалинских спортсменов отобрались на крупнейшие всероссийские турниры, — поделилась замдиректора СШОР восточных видов единоборств Анастасия Ким.
В прошлом году сахалинская сборная на дальневосточных соревнованиях заняла первое место, завоевав 32 золотых, 19 серебряных и 31 бронзовую награды.
Как отметили в пресс-службу областного министерства спорта, в рамках соревнований пройдет судейский семинар, который посвятят нововведениям в правила олимпийского каратэ.
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