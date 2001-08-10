Больше 200 сахалинских каратистов отправятся на соревнования в Уссурийск

Более 200 сахалинцев представят регион на соревнованиях по каратэ WKF в Уссурийске. Соревнования пройдут с 6 по 9 марта и соберут более тысячи спортсменов.

Победители чемпионата и первенства ДФО получат путевку на чемпионат и первенство России.

— Это одни из первых крупных стартов в новом году. Нам важно показать хорошие результаты, чтобы как можно больше сахалинских спортсменов отобрались на крупнейшие всероссийские турниры, — поделилась замдиректора СШОР восточных видов единоборств Анастасия Ким.

В прошлом году сахалинская сборная на дальневосточных соревнованиях заняла первое место, завоевав 32 золотых, 19 серебряных и 31 бронзовую награды.

Как отметили в пресс-службу областного министерства спорта, в рамках соревнований пройдет судейский семинар, который посвятят нововведениям в правила олимпийского каратэ.