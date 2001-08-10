Сахалинский лыжник выступил на первенстве мира в Обервизентале

В немецком городе Обервизенталь проходит первенство мира среди молодежи и юниоров по лыжным видам спорта. Среди участников был и Максим Колобов - воспитанник СШОР зимних видов спорта Южно-Сахалинска.

В прыжках на лыжах с трамплина он занял 26 место. Победил австриец Петер Резингер. В призовую тройку вошли также норвежец Сандер Эриксен и словенец Марк Хафнар.

Лучший из россиян Данил Садреев занял 15 место.