Тихоокеанское
информационное агентство
11 Марта 2020
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10:36, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинский лыжник выступил на первенстве мира в Обервизентале

В немецком городе Обервизенталь проходит первенство мира среди молодежи и юниоров по лыжным видам спорта. Среди участников был и Максим Колобов - воспитанник СШОР зимних видов спорта Южно-Сахалинска.
 
В прыжках на лыжах с трамплина он занял 26 место. Победил австриец Петер Резингер. В призовую тройку вошли также норвежец Сандер Эриксен и словенец Марк Хафнар.
 
Лучший из россиян Данил Садреев занял 15 место. 
 
Как сообщает ТИА "Острова" пресс-служба областного Минспорта, в командных соревнованиях на трамплине К-95 сборная России стала шестой. В том числе, участвовал Максим Колобов. 

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