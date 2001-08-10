Волейбольная команда ПСК "Сахалин" не смогла выйти в полуфинал чемпионата России. Островной коллектив в пяти партиях уступил во втором матче против "Уралочки-НТМК", и теперь будет бороться за последнюю путевку в Европу в турнире за пятое-восьмое места в Суперлиге.

Для сахалинских волейболисток матч начался хорошо — две ошибки хозяев и эйс Екатерины Синицыной дали им неплохой задел на старте (0:3), который они то отдавали (3:3), то возвращали обратно (5:8) и даже выпускали вперед "Уралочку-НТМК" (13:11).

В итоге хозяева заработали три сетбола и со второй попытки взяли партию — 25:22.

Уже в начале сета противники начали вырываться вперед, и Александр Кошкин стал менять состав. Вышла на площадку Евгения Бочкарева (вместо Ольги Фроловой), которая пока не в лучших кондициях после травмы, также появились Елена Новик и Дарья Малыгина — они заменили Екатерину Синицыну и Марию Самойлову.

К середине сета счет был 18:12, и Александр Кошкин решил вернуть стартовый состав, который довел партию до конца — 25:18.

Третью партию островная команда начала неудачно — 8:4 и уже первый тайм-аут от главного тренера "Сахалина". - К середине игра выровнялась, и мы даже вышли вперед (10:12) благодаря Ольге Фроловой, которая сначала провела отличную атаку, а потом закрепила успех эйсом с помощью мощной подачи, - рассказали в клубе ПСК "Сахалин".

К концу преимущество островитян доросло до трех очков (18:21). "Уралочка" была близка, но тайм-аутом сбил их настрой при счете 22:23 и в следующих двух розыгрышах забрал так необходимую для себя партию (22:25).

Четвертый сет "Сахалин" начал хорошо и особенно отличалась в атаке Елена Ткачева, которая "убивала" соперниц чуть ли не в каждом розыгрыше. Она в итоге стала самым результативным игроком команды с 23 очками в активе.

Отлично работал у островитянок блок (Коновалова, Фролова и Малькова на нем набрали по четыре очка), а также пробивали оборону другие доигровщицы: Мария Самойлова и Ольга Фролова. Тяжелее всего островной команде было против атак Ксении Парубец по центру с задней части площадки.

К концу партии "Сахалин" подошел с преимуществом в два очка (17:19), после чего для закрепления успеха на площадку вышли Новик и Малыгина: первая подавала, а вторая закрывала сетку. Следом несколько атак от Ольги Фроловой и вот уже на табло 18:22.

Островитянки добрались до пяти сетболов и реализовали сразу второй — Елена Ткачева перевела встречу на тай-брейк (20:25). Пятая партия не должна была быть финальной. Остров хотел выиграть её и перевести встречу в "золотой сет", но этого у "Сахалина" не получилось.

"Уралочка" начала тай-брейк с преимущества в четыре очка (6:2) и тайм-аута от "Сахалина". Островитянки смогли догнать соперника (10:10), но выйти вперед не смогли. Счет игры - 3:2 (25:22; 25:18; 22:25; 20:25; 15:11)

У островного коллектива есть шанс попасть в еврокубки. За пятое-восьмое места они будут бороться с "Протоном-Саратовом", "Динамо" (Краснодар) и "Ленинградкой". Встречи намечены на 2-5 апреля. Они пройдут в Саратове.

Отметим, во время борьбы за 5-8 места сохраняются очки, которые команды набрали в течение регулярного сезона. Для выхода в Европу островитянкам надо одержать три победы.