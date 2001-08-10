Сахалинские хоккеисты вышли в финал «Золотой шайбы» в Сочи. Соревнования пройдут среди юношей с 10 по 16 марта.

За звание лучших будут бороться 64 команды со всей России. Островной регион в финале представит сборная игроков из «Сахалинских акул», «Кристалла» и «Арены Мастер». Для выхода из группы спортсменам предстоит провести три матча. Затем состоится плей-офф, в рамках которого сахалинцы сразятся с лидерами турнирной таблицы и поборются за призовые места турнира.

Первый матч с участием команды «Кристалл» пройдет сегодня, 10 марта, на сочинской арене «Айсберг». Начало в 16:00. Соперниками хоккеистов станут игроки «Юного черноморца» из Севастополя.

С хоккеистами из «Иваново» островитяне встретятся завтра, 11 марта. Старт в 16:00. А матч с магаданским «Кристаллом» пройдет 12 марта в 18:20. Время - сахалинское.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе спортивной школы «Кристалл», следить за ходом встреч можно в прямом эфире по ссылке.