Сахалинцы завоевали пять медалей чемпионата и первенства ДФО по панкратиону

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по панкратиону прошло в Хабаровске.

Более 70 спортсменов из Камчатского, Хабаровского, Приморского краёв, а также Амурской и Сахалинской областей боролись за победу в соревнованиях.

По итогам состязаний островные борцы завоевали пять призовых мест. Дмитрий Ганчук стал обладателем золотой медали. Юлиан Красавин, Константин Кузьминский и Николай Лыков принесли в копилку сахалинской команды три серебряные награды. Павел Тайшихин заработал бронзовую медаль.

Спортсмены, занявшие первые и вторые места, отправятся на первенство и чемпионат России по панкратиону, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области.