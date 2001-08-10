Сахалинские волейболистки победили команду из Колымы

В Белогорске стартовало первенство Дальневосточного федерального округа по волейболу «Юность» среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождения.

Магаданская и Сахалинская области, а также Приморский край сыграют друг с другом по два матча.

Как сообщает ТИА "Острова" пресс-служба министерства спорта островного региона, сахалинская команда (Софья Бухановская, Анастасия Жарова, Вероника Жулидова, Юлия Леушина, Владислава Незавитина, Александра Пономарева, Анна Слатова, Анна Черницова) начала турнир с победы над представительницами Колымы. Игра закончилась со счетом 3:0.

У юношей на победу претендуют четыре команды из Еврейской Автономной области, Приморского края, Республики Бурятии, Сахалинской области. Они сначала сыграют по круговой системе. Затем состоятся полуфиналы (первая команда – с четвертой, вторая – с третьей), игры за третье и первое место.

Сахалинские волейболисты (Даниил Жуков, Артем Курбатов, Станислав Мазуренко, Семен Печников, Андрей Рудь, Никита Семенцов, Георгий Черкаскин, Юрий Экес, Егор Ярмольчук) в первом матче нанесли победу сверстникам из Бурятии (3:1).