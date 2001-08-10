Тихоокеанское
информационное агентство
13 Марта 2020
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09:34, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

14 сахалинских автолюбителей соревновались за звание самого быстрого гонщика

Областное первенство по автомобильным гонкам «Сахалинский автолёд-2020» прошло в Дальнем.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном Минспорта, на импровизированную трассу, расположенную на территории искусственного озера, вышли 14 автолюбителей. Десять участников выступали в спортивных классах «до 2000 куб. см» и «свободный». Отдельно прошли соревнования в классе «time-attack». В него вошли машины, не имеющие спортивных требований.

Автогонщикам предстояло выполнить три заезда, каждый из которых состоял из восьми кругов. Длина каждого круга – один километр.

По итогам соревнований в классе «time attack» победу одержал Тимофей Кержаков, второе место занял Арсен Гримсултанов, тройку лидеров замкнул Павел Кириллов.

В классе до 2000 куб. см самым быстрым стал Юрий Дюганов, вторым до финиша добрался Александр Иванов, почётное третье место досталось Владимиру Боровикову.

В свободном классе победу одержал Владлен Стрепченков, второй результат показал Николай Боровиков, тройку лидеров замкнул Евгений Иванов.

Победителям и призёрам вручили кубки, медали, грамоты и ценные призы.

 

 

 

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