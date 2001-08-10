Тихоокеанское
информационное агентство
13 Марта 2020
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13:42, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские дзюдоисты посоревнуются в Якутске

Открытый республиканский турнир по дзюдо на призы молодежно-спортивной организации «Славутич», посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Якутске. Состязания состоятся в ЦСП «Триумф» в предстоящие выходные.

Как сообщают в пресс-службе сахалинского Минспорта, в этом году победителей традиционных состязаний наградят уже в 25-й раз. Ежегодно турнир собирает 300-400 участников не только из различных регионов Сибири и Дальнего Востока, но и Монголии.

На этот раз борьба будет проходить в четырех возрастных группах:

  • мальчики и девочки 2007-2010 годов рождения;
  • юноши и девушки 2004-2006 годов рождения;
  • юноши и девушки 2003 года рождения и старше;
  • абсолютное первенство среди мужчин и женщин.

Персональное приглашение на этот турнир получили воспитанники сахалинской спортшколы самбо и дзюдо. По решению тренерского совета с Сахалина в Якутию отправятся 17 спортсменов. Их сопроводят старший тренер сборной команды островного региона Валентин Кардаш и замдиректора школы Виктор Кириков.

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