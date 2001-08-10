Тихоокеанское
информационное агентство
17 Марта 2020
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13:32, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

«Элвари-Сахалин» сыграет с командой из Воронежа

Матчи 9 тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б» (зона «Запад») состоятся 18 и 19 марта. «Элвари-Сахалин» примет на своей площадке «Кристалл-Черкизово» из Воронежа. Игры в спортивном комплексе ГБУ «СШ по волейболу» (ул. Горького, 7/3) начнутся в 18:00.

Все матчи «Элвари-Сахалин» против «Кристалла-Черкизово»:

24.09.2017. «Кристалл» – «Элвари-Сахалин» - 3:0 (25:15, 25:17, 25:22).

25.09.2017. «Кристалл» – «Элвари-Сахалин» - 3:0 (25:21, 25:19, 25:20).

09.12.2017. «Элвари-Сахалин» - «Кристалл» - 3:0 (25:23, 25:23, 25:23).

10.12.2017. «Элвари-Сахалин» - «Кристалл» - 3:1 (25:16, 17:25, 25:20, 25:16).

24.11.2018. «Кристалл» – «Элвари-Сахалин» - 3:2 (20:25, 25:15, 27:25, 23:25, 15:10).

25.11.2018. «Кристалл» – «Элвари-Сахалин» - 3:0 (25:19, 25:20, 25:22).

02.03.2019. «Элвари-Сахалин» - «Кристалл» - 3:2 (25:21, 25:20, 25:27, 20:25, 15:7). 

03.03.2019. «Элвари-Сахалин» - «Кристалл» - 3:1 (19:25, 25:12, 25:16, 25:22).

28.03.2019. «Элвари-Сахалин» - «Кристалл» - 2:3 (25:14, 25:22, 18:25, 21:25, 10:15).

21.04.2019. «Кристалл» - «Элвари-Сахалин» - 0:3 (17:25, 21:25, 21:25).

05.12.2019. «Кристалл-Черкизово» - «Элвари-Сахалин» - 2:3 (21:25, 25:17, 27:25, 23:25, 11:15).

06.12.2019. «Кристалл-Черкизово» - «Элвари-Сахалин» - 3:0 (25:21, 25:18, 25:18).

Предстоящие матчи имеют большое значение для обеих команд, отметили в региональном Минспорта. Достаточно посмотреть на турнирную таблицу, чтобы понять, что проигравший значительно осложнит свои шансы занять призовое место.

ТОП-5 сильнейших: 

1. «Кама» (Пермь) – 32 победы (95 очков, 34 матча).

2. «Волжанин» (Кострома) – 29 побед (88 очков, 34 матча).

3. «ИжГТУ-Динамо» (Ижевск) – 25 побед (76 очков, 34 матча). 

4. «Кристалл-Черкизово» (Воронеж) – 24 победы (70 очков, 34 матча).

5. «Элвари-Сахалин» (Южно-Сахалинск) – 24 победы (68 очков, 30 матчей).

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