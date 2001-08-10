Сахалинские хоккеисты поборются за золото в Сочи

Итоги Всероссийских соревнований «Золотая шайба» среди хоккеистов 11-13 лет станут известны сегодня, 16 марта.

За призовые места турнира, который проходит в Сочи, борются 16 сильнейших команд. Сахалинскую область на состязаниях представляет сборная команда, состоящая из воспитанников спортивной школы «Кристалл», тренировочного центра «Арена Мастер» и команды «Сахалинские акулы».

Чтобы выйти из группы нашим хоккеистам предстояло победно провести три матча. Более того, игры в плей-офф сахалинская команда также провела в свою пользу (со счетом 6:0, 5:1, 3:2), не допустив ни одного поражения, сообщили ТИА "Острова" в спортивной школе.

Таким образом, команда «Кристалл» сегодня вступит в борьбу за первое место «Золотой шайбы». В решающем матче наши спортсмены встретятся с «Кристаллом» из Мурома. Игра состоится в 22:30 по сахалинскому времени. Наблюдать за ходом финального поединка можно в прямом эфире по ссылке.