Сахалинские волейболистки взяли бронзу первенства ДФО

В Лесозаводске состоялось первенство Дальневосточного федерального округа по волейболу «Надежда». Медали оспаривали девушки 14-16 лет.

Участницами состязаний стали представительницы семи регионов Дальнего Востока (Забайкальский, Приморский, Хабаровский края, Республика Саха (Якутия), Еврейская Автономная, Амурская, Сахалинская области). Они сыграли по круговой системе, сообщили ТИА "Острова" в региональном Минспорта.

Сборная команда Сахалинской области начала турнир с поражения от Забайкалья (1:3). Затем островитянки выиграли четыре матча подряд. Однако завершить первенство на позитивной волне они не смогли. В заключительной игре сахалинская команда проиграла Хабаровскому краю (1:3) и заняла третье место.

Бронзовые награды первенства ДФО завоевали Анита Бушуева, Софья Геппа, Эльвира Гвоздикова, Татьяна Калекова, Ева Манеева, Елена Севрюкова, Милана Стеренчук, Екатерина Прохоренко, Варвара Холоднякова, Диана Чуприна, Юлия Лосева и их тренер Игорь Абдрахманов.

Победителями турнира стали представительницы Приморья. В их активе 11 очков (пять побед и поражение от Сахалинской области). Столько же набрала команда из Забайкалья, но она осталась на втором месте по дополнительным показателям.

Положение команд:

1. Приморский край – 11 очков.

2. Забайкальский край – 11 очков.

3. Сахалинская область – 10 очков.

4. Республика Саха (Якутия) – 9 очков.

5. Хабаровский край – 9 очков.

6. ЕАО – 7 очков.

7. Амурская область – 6 очков.