Соревнования по художественной гимнастике "Хрустальный лед" прошли на базе учебно-тренировочного центра «Восток». В физкультурном мероприятии приняли участие 170 спортсменок в возрасте 6-11 лет из отделений художественной гимнастики южно-сахалинской спортивной школы по плаванию, дворца детского творчества и «ФК «Сахалин», а также спортивно-оздоровительного комплекса «Флагман» (Корсаков) и спортивной школы Поронайска.

Самые юные гимнастки 6-7 лет представили свои индивидуальные программы в категориях «без предмета», а также в номерах, используя обруч, мяч, булаву или скакалку. Для большинства начинающих «художниц» соревнования стали дебютными в их спортивном опыте. Также лучших гимнасток выбирали и в групповых выступлениях, рассказали ТИА "Острова" в администрации города.

По итогам соревнований победители в личном и групповом зачетах были награждены грамотами, дипломами и медалями от организаторов соревнований департамента по делам молодежи, спорту и туризму и областной федерации художественной гимнастики.

Лучшими в групповых программах среди своих возрастов и спортивных разрядах стали команды: «Харппи» (СОК «Флагман»), «Бантики» (СШ по плаванию), «Эколь» (СОК «Флагман»), «Олимпия» («ФК «Сахалин»), «ALFA» («ФК «Сахалин»), «Мечта» (СШ по плаванию), «Сборная команда 1 разряда» (СОК «Флагман» и «ФК «Сахалин»).

В индивидуальных программах победителями стали: Радюкевич Алина, Черниченко Варвара, Ластовская Алеся, Николаева Милана, Шипицына Арина, Шеварёва Валерия, Белоногова Валерия, Муляренко Мелисса, Варданян Риана, Блинова Кира, Вродливец Софья, Черезова Варвара, Соловьева Полина, Валейко Вероника, Табакова Ксения, Новикова София, Вертягина Вероника.

- Все участники показали отличную подготовку и волю к победе, - отметила судья соревнований, тренер отделения художественной гимнастики спортивной школы по плаванию Южно-Сахалинска Ксения Тихомирова. - Лучшие спортсменки попали в сборные команд своих школ для дальнейшего участия в соревнованиях. В апреле мы планируем выезд в Якутию на открытые соревнования по художественной гимнастике в рамках 10-й спартакиады учащихся России, на которую поедет сборная области, состоящая из воспитанниц СШ по плаванию Южно-Сахалинска, ОГАУ «ФК «Сахалин» и девочек из «Флагмана» (Корсаков).