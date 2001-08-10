Тихоокеанское
информационное агентство
17 Марта 2020
Сегодня 16:41
74,13|82,75|30,80
Не выходить из дома рекомендуют сахалинским пенсионерам
14:02, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Юные сахалинцы отправились на соревнования по пулевой стрельбе в Улан-Удэ

Юные сахалинцы отправились на соревнования по пулевой стрельбе в Улан-Удэ

Первенство ДФО по пулевой стрельбе до 21 года состоится в Улан-Удэ. В соревнованиях примут участие сахалинские школьники.

Как сообщает ТИА "Острова" пресс-служба агентства по делам молодежи Сахалинской области, представлять островной регион отправились 7 человек: Паулина Пермякова, Вероника Степусь, Виктория Канакаева, Ольга Аверкина, Роман Миллер, Мария Мельникова и Андрей Степанов. Большинство ребят являются представителями островного отделения Всероссийского движения «Юнармия».

- На соревнования такого уровня юнармейцы выезжают впервые. Все имеют второй спортивный разряд. Надеемся, что удачно выступим и покажем лучший результат, - отметил тренер спортсменов Геннадий Зотов.

Юнармейцы покажут себя в пулевой стрельбе из пистолета и винтовки. Итоги соревнований подведут 22 марта.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?