Сахалинские хоккеисты впервые стали победителями всероссийского турнира

Всероссийские соревнования по хоккею «Золотая шайба» среди юношей завершились в Сочи. В плей-офф турнира вышли 16 команд из нескольких регионов России.

Сахалинскую область представляла сборная команда, состоящая из воспитанников спортивной школы «Кристалл» и школы игровых видов спорта Южно-Сахалинска.

В ходе соревнований спортсмены не допустили ни одного поражения и одержали победу в семи матчах. Финальная игра «Золотой шайбы» принесла островитянам победу. Матч с соперниками из Мурома завершился со счетом 5:0.

Сахалинцы впервые за всю историю участия стали победителями всероссийского турнира. Второе место на «Золотой шайбе» завоевала команда «Кристалл» из Мурома. Бронзовые призеры – «Янтарная звезда» из Калининграда.

По итогам турнира лучшим защитником признан Виктор Мудров из сахалинского «Кристалла». Бомбардир и капитан команды Матвей Василюк занял 10 место из 640 спортсменов. Он забил пять шайб в ворота соперников.

Как отметили в пресс-службе спортивной школы «Кристалл», сахалинские хоккеисты 24 марта отправятся во Владивосток, чтобы выступить на третьем этапе первенства ДФО.