Тихоокеанское
информационное агентство
19 Марта 2020
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13:02, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Часовая лыжная гонка прошла в Анивском районе

Часовая лыжная гонка прошла в Анивском районе

Лыжные соревнования «Часовая гонка» прошли на лыжной трассе села Троицкого Анивского района.

Как сообщили ТИА "Острова" в областном Минспорта, впервые она прошла в 1995 году. Главная особенность состязаний в том, что каждая команда за час должна преодолеть наибольшее расстояние. В последний раз соревнования проходили в Южно-Сахалинске 14 лет назад.

В этот раз на лыжню вышло 15 команд, состоящих из четырёх человек – три мужчины и одна женщина. Каждый спортсмен должен был пройти дистанцию в один километр и передать эстафету другому участнику и так по кругу.

По итогам соревнований победителями стали Наталья Яблочникова, Андрей Гринштейн, Сергей Алёшин и Виктор Красиков. За час команда пробежала 23 километра 870 метров. Второе место с отставанием в 400 метров заняли Татьяна Андеева, Александр Галкин, Ирек Азнагулов и Роман Шанаурин. Замкнули тройку лидеров Светлана Пещерова, Андрей Савуренко, Илья Инедеркин и Элина Мироненко. Их результат – 23 километра 320 метров.

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