На Сахалине детей с ограниченными возможностями здоровья учат играть в следж-хоккей
На Сахалине детей с ограниченными возможностями здоровья учат играть в следж-хоккей. Первая тренировка на льду ледового комплекса «Арена Сити» прошла накануне. Для занятий с ребятами пригласили тренера детской следж-хоккейной лиги из Оренбурга. Это мастер спорта международного класса, бронзовый призёр чемпионата мира по следж-хоккею, многократный серебряный призёр России Михаил Чекмарёв.
– Спорт помогает нам оставаться оптимистами несмотря ни на что, верить в свои силы и преодолевать трудности. Был у меня мальчик, который ходил на двух костылях, передвигался с трудом. Спустя год-полтора занятий, он отказался от костылей и сам носил сани, – рассказал Михаил Чекмарёв.
Следж-хоккей – паралимпийская версия хоккея на льду. Вместо коньков у спортсменов – специализированные сани с полозьями. Причем игроки используют сразу две клюшки, у которых на одном конце находится металлическая насадка с зубьями для отталкивания ото льда и маневрирования.
На первой тренировке ребят и их родителей познакомили с правилами игры, оборудованием и экипировкой. Выпускать команду на лёд в планах не было. Но, примерив форму и сани, дети сразу захотели попробовать свои силы. Юным спортсменам удалось не только покататься, но и потренироваться в бросках шайбы по воротам.
– Я буду нападающим! Очень мне понравилось шайбы в ворота забивать, – поделился будущий хоккеист команды «Сахалинские львята» Богдан Федоровичев.
Сейчас в новоиспечённой хоккейной команде «Сахалинские львята» 11 ребят в возрасте от 8 до 16 лет. В дальнейшем группу планируют расширить.
В планах у команды – участие в фестивале по следж-хоккею, который состоится в конце ноября-начале декабря в Москве. С детьми в дальнейшем будут работать и местные тренеры. Для этого на следующей неделе один из островных наставников отправится на обучение в Москву. Там он получит сертификат международного образца.
Проект по созданию детской следж-хоккейной на Сахалине реализован частным инвестором, сообщили в администрации города.
– Уверен, что у нас всё получится и хоккей в будущем станет вашим любимым делом, – отметил один из инициаторов создания команды, бизнесмен Константин Резницкий.
Отметим, сегодня для детей с ограниченными возможностями здоровья на островах при поддержке регионального министерства спорта организованы занятия по сноуборду, карате, легкой атлетике и плаванию.
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