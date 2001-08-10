Сахалинский горнолыжник взял золото на FIS-стартах
FIS-старты прошли в Южно-Сахалинске. Спортсмены со всей России приняли участие в заездах Международной федерации лыжного спорта.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном Минспорта, на трассу «Спортивную» СТК «Горный воздух» вышли более ста горнолыжников, чтобы выявить сильнейших в дисциплине слалом-гигант.
- На Сахалине я уже в третий или четвёртый раз, - рассказывает спортсменка из Москвы Полина Мельникова. - Каждый год трасса для соревнований примерно в одинаковом хорошем состоянии. Сегодня, единственное, что мешает заезду – туман на вершине.
По итогам соревнований победителем стал сахалинец Алексей Жилин. Серебряную награду получил представитель Новосибирской области Сергей Майтаков. Никита Казазаев с Камчатки замкнул тройку лидеров.
Спортсменка, представляющая Московскую область, Александра Прокопьева стала самой быстрой среди девушек. Екатерина Ткаченко из Москвы расположилась на втором месте. Почётное третье место заняла Рината Абдулкаюмова из Камчатского края.
Спортсмены продолжат состязаться и 20 марта. Сегодня они будут бороться в рамках Чемпионата, Кубка и Первенства России по горнолыжному спорту. Атлетам предстоит показать свои силы в супергиганте и суперкомбинации.
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