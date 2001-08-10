Тихоокеанское
информационное агентство
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16:32, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинский боксер завоевал бронзу на соревнованиях в Биробиджане

Сахалинский боксер завоевал бронзу на соревнованиях в Биробиджане

Первенство ДФО по боксу среди юношей прошли в Биробиджане.  В соревнованиях приняли участие боксеры из Якутии, Сахалинской области, Чукотского автономного округа, Камчатского, Приморского и Забайкальского краев.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Корсаковского района, сахалинец Нурсултан Джумагулов завоевал бронзовую медаль в весовой категории 60 кг.

В первом бое корсаковец победил представителя Камчатского края Сергея Михина. Единогласное решение судей — 5:0 в пользу Нурсултана. С таким же счетом боец одолел следующего своего соперника Сергея Дрокина из Забайкальского края. В схватке за право выхода в финал рефери отдали победу с минимальным преимуществом 2:3 оппоненту корсаковского боксера – Михаилу Мансурову из Приморского края. 

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