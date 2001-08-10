Сахалинские дзюдоисты одержали несколько побед на соревнованиях в Якутске

Сахалинские борцы вернулись с медалями с турнира по дзюдо из Якутска. Состязания посвятили 75-летию победы в ВОВ. Турнир собрал почти 400 участников из разных регионов страны.

Соревнования проходили в трех возрастных группах: мальчики и девочки до 13 лет, юноши и девушки до 18 лет, мужчины и женщины.

— Островной регион представляла делегация борцов из Южно-Сахалинска. Островитяне стали обладателями восьми медалей, — рассказывает директор областной спортивной школы самбо и дзюдо Александр Кардаш.

Сабина Шукюрова (весовая категория до 63 кг) и Софья Мирошниченко (до 70 кг) стали победительницами среди женщин, Жалавди Султаев занял третье место в мужской весовой категории до 81 кг.

В весе до 50 кг Альберт Ким занял первое место, Никита Ким – второе, Владислав Куликов – пятое.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе областного министерства спорта, в категории до 60 кг Дмитрий Домарад завоевал бронзовую награду.

Среди юношей до 18 лет Ярослав Сухоруких завоевал серебро в весе до 81 кг, Родион Череповский — первое место в весе свыше 90 кг.