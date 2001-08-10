Тихоокеанское
информационное агентство
25 Марта 2020
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11:32, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка привезла 2 серебра с соревнований в Улан-Удэ

Сахалинка привезла 2 серебра с соревнований в Улан-Удэ

Сахалинка привезла награды с первенства ДФО по пулевой стрельбе. Оно прошло в Улан-Удэ. Участниками состязаний стали 140 спортсменов из четырех регионов РФ.

Островной регион представляли семь спортсменов из Южно-Сахалинска и села Троицкое: Паулина Пермякова, Вероника Степусь, Виктория Канакаева, Ольга Аверкина, Роман Миллер, Мария Мельникова и Андрей Степанов.

Ольга Аверкина в стрельбе из малокалиберной винтовки завоевала две серебряные медали. Роман Миллер стал четвертым. Виктория Канакаева в стрельбе из пневматического пистолета также заняла четвертое место, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинского агентства по делам молодежи.

— Мария Мельникова два раза была в шаге от призового места. В итоге завоевала два четвертых места. Проиграла 3 месту всего 0,2, — отметил тренер спортсменов Геннадий Зотов.

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