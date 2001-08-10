Сахалинские кикбоксеры привезли с Уссурийска 18 медалей

Сахалинские кикбоксеры завоевали медали на чемпионате и первенстве ДФО в Уссурийске. В состязаниях участвовали 270 спортсменов из Забайкальского, Камчатского, Приморского краев, Бурятии, Еврейского автономного округа и Сахалинской области.

В результате поединков островные кикбоксеры завоевали две золотые медали, семь серебряных и девять бронзовых. В разделе «фулл-контакт» первое место занял Виктор Шастин, золото в «фулл-контакт с лоу-киком» у Али Мамедова.

Среди серебряных призеров от команды Сахалинской области отличился Илья Мамаев. Спортсмен стал призером соревнований и был отмечен судейским жюри специальным призом за лучшую технику боя в разделе «фулл-контакт с лоу-киком».

Как отметили в пресс-службе островной спортшколы «Кристалл», после возвращения из Уссурийска спортсмены должны были отправиться в Оху на чемпионат и первенство области по кикбоксингу, но ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы в планы.

Также на неопределенный срок отложено проведение чемпионата и первенства России по кикбоксингу, где должны были выступить сахалинцы.