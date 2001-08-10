Тихоокеанское
информационное агентство
26 Марта 2020
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17:12, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы привезли с первенства ДФО по настольному теннису две медали

Сахалинцы привезли с первенства ДФО по настольному теннису две медали

Первенство Дальневосточного федерального округа по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет прошло в Забайкальском крае.

За призы соревнований состязались 145 спортсменов из Приморского, Хабаровского, Камчатского, Забайкальского краёв, Якутии, Бурятии, Магаданской, Амурской и Сахалинской областей. Количество участников первенства стало рекордным за всю историю Дальневосточного первенства.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой соревнования проходили без зрителей. Однако, это никак не сказалось на уровне проведения состязаний и мастерстве спортсменов.

Честь островного региона на первенстве защищали воспитанники тренера южно-сахалинской спортивной школы игровых видов спорта Людмилы Бондарь Роман Корниенко, Никита Ермаков, Михаил Поляков и Матвей Ковицин.

Сахалинская юношеская команда обыграла камчатских спортсменов, а затем вторую по рейтингу сборную из Якутии. В полуфинале ребята встретились с командой Забайкальского края. В тяжёлом бою сахалинцы вырвали победу 3:2.

В финале островным спортсменам предстояло сражаться с лидерами рейтинга – представителями Бурятии. Финальный счёт – 3:1 в пользу бурятских игроков. Таким образом сахалинская сборная заработала серебряную награду первенства ДФО в командном зачёте среди юношей.

Отдельно Никита Ермаков и Роман Корниенко стали обладателями бронзовой медали соревнований в парном разряде среди юношей.

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