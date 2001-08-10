Полуфинал чемпионата города по шахматам прошел в Южно-Сахалинске. Участники успели определить его победителей еще до приостановки всех соревнований из-за коронавируса. Однако проведение финального этапа пока отложили на неопределенный срок.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном Минспорта, в полуфинале сыграли 14 шахматистов разных возрастов.

По замыслу организаторов, участники сыграли семь туров по швейцарской системе. После двух лидировали Игорь Чернцов, Михаил Засухин и Владимир Якимов. В третьем туре жребий посадил за одну доску Чернцова и Засухина, которые сыграли вничью. Якимов свою партию выиграл и стал единоличным лидером. Однако затем он в трех турах набрал лишь пол-очка и откатился на середину турнирной таблицы.

После пятого тура лидером стал Михаил Засухин с 4,5 очками. Он на одно очко опережал ближайших конкурентов. Два поражения на финише оставили его за пределами призовой тройки.

Перед заключительным туром лидеров было уже четверо: Михаил Засухин, Игорь Чернцов, Владислав Черняев и Андрей Фризюк (все – по 4,5 очка).

Свою партию выиграл только Чернцов (у Даниила Горбунова). В итоге он набрал 5,5 очков и занял первое место.

Черняев и Фризюк сыграли между собой вничью, а Засухин проиграл Александру Блоха. Таким образом, Черняев и Фризюк набрали по 5 очков.

Дополнительные коэффициенты вывели на второе место юного Влада Черняева (он проиграл в первом туре Засухину, но затем выдал серию из шести партий без поражений).