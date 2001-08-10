Сахалинцы с разных районов Сахалина посоревновались в шахматах через Интернет

Сахалинские шахматисты организовали блиц-турнир в Интернете. Состязания прошли на портале «Шахматная планета».

Как сообщают ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта, участниками блица стали 13 шахматистов из нескольких городов острова. Они сыграли 9 туров по швейцарской системе с контролем времени 3 минуты на партию +2 секунды за каждый ход, начиная с первого.

Лучший старт удался холмчанину Андрею Петренко, который первую треть дистанции прошел со 100-процентным результатом. В четвертом туре он сыграл вничью с игроком, скрытым под ником Sakhalinka. Ничья была зафиксирована трехкратным повторением позиции на 34-м ходу.

Во втором туре вничью с Sakhalinka сыграл международный мастер Алексей Романов. На 53-м ходу соперники перешли в пешечный эндшпиль, а завершилось всё патом через полтора десятка ходов.

После пятого тура лидировал уже Алексей Романов, имевший 4,5 очка. Но в следующей партии с Иваном Верещагиным ему пришлось сдаться, в виду угрозы неизбежного мата.

Однако на финише Алексей Романов выиграл три партии подряд, что позволило ему занять первое место, набрав 7,5 очков.

На пол-очка отстала Sakhalinka, занявшая второе место. Призовую тройку замкнул Андрей Петренко с 6,5 очками. В заключительной партии с Михаилом Бамбизо он потерял ладью на 51-м ходу. Дальнейшее сопротивление было практически бесполезным.

На четвертом месте – Иван Верещагин (6 очков), на пятом – охинец Эрдни Бадмаев (5 очков).