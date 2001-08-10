Семь лет исполнилось сахалинской спортивной школе "Кристалл"
Сахалинской спортивной школе “Кристалл” исполнилось сегодня, 6 апреля, семь лет.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе учреждения, из значимых результатов за прошедший год они могут выделить выступления хоккейных команд “Кристалла”. Спортсмены выиграли областные этапы турнира “Золотая шайба”. На всероссийском финале соревнований в Сочи завоевали первое место в возрастной группе 2007-2008 годов рождения.
Спортсменки отделения чир спорта за минувший год получили право выступить на чемпионате Европы. Соревнования планировали провести в Италии, но из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, место и сроки скорректируют.
Боксеры “Кристалла” пополнили копилку медалей наградами турниров, которые проходили во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске, Чите и Сочи.
Результаты спортсменов связаны с работой тренерского состава. На сегодняшний день в школе работают 23 тренера, девять из которых являются мастерами спорта, четверо – кандидатами в мастера спорта.
– За время работы “Кристалла” тренеры подготовили более 50 кандидатов в мастера спорта по чир спорту, боксу, фигурному катанию и кикбоксингу, и одного мастера спорта. Спортсмены отделения чир спорта в настоящее время ждут присвоения разряда “Мастер спорта”. Необходимые нормативы они выполнили на всероссийских соревнованиях в Москве, – рассказали в отделе спортивной подготовки «Кристалла».
Значимым событием для воспитанников и коллектива спортивной школы стало открытие универсального тренировочного комплекса с ледовой ареной. Тренировки в нем начались в начале марте этого года.
Тренировочный комплекс работает в составе спортшколы, и принимает воспитанников отделений фигурного катания, хоккея с шайбой и бокса. Общая численность спортсменов, занимающихся в “Кристалле” на бюджетной основе, составляет больше 630 человек от 6 до 17 лет.
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