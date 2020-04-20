Южносахалинец победил в пасхальном блиц-турнире по шахматам

Сахалинский шахматист одержал победу в пасхальном онлайн блиц-турнире. Всего в соревновании участвовали более 30 человек со всего Дальнего Востока. Местом проведения состязаний стала площадка «Шахматная планета». Участники сыграли 11 туров по швейцарской системе.

В десятом раунде Алексей Романов из Южно-Сахалинска переиграл Сергея Муратова из Приморья и единолично возглавил турнирную таблицу.

"В заключительном туре первым свою партию завершил Олег Рычков из ЕАО, который нанес поражение приморцу на 38-м ходу. Рычков набрал 8,5 очков и стал наблюдать за партией между Романовым и Александром Храповым из Поронайска, в которой фактически решалась судьба первого места", - сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.

На 51-м ходу Романов, игравший белыми, пожертвовал ладью, чтобы провести пешку в ферзя. Через шесть ходов черные сдались, что вывело шахматиста из Южно-Сахалинска на верхнюю строчку турнирной таблицы.

ТОП-5 сильнейших:

Алексей Романов (Южно-Сахалинск) – 9 очков.

Олег Рычков (ЕАО) – 8,5 очков.

Константин Сек (Южно-Сахалинск) – 8 очков.

Сергей Муратов (Приморье) – 7 очков.

Александр Храпов (Поронайск) – 7 очков.

Лучший результат среди юных островных шахматистов показал Борис Син из Южно-Сахалинска. Он набрал 5,5 очков и занял 15-е место. Лучший результат среди женщин – у воспитанницы островной школы шахмат Нины Дударевой (5,5 очков, 18-е место).