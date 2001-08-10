Онлайн-турнир по быстрым шахматам прошел на Сахалине

На портале «Шахматная планета» состоялся онлайн-турнир по быстрым шахматам среди юных островитян. 36 участников сыграли 5 туров по швейцарской системе с контролем времени 10 минут на партию + 5 секунды за каждый ход, начиная с первого.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Сахалинской области, со 100-процентным показателем (5 из 5) завершил состязания Дмитрий Привалов из Охи. Триумфатор турнира начал его с победы над Кемраном Маремуковым, поставив мат одинокому королю соперника на 56-м ходу.

Во втором туре Семен Степанов попал в небольшую ловушку, которую можно показывать начинающим при разборе темы «Вскрытый шах».

В третьем туре Дмитрий Привалов черными нанес поражение Тиграну Мовсесяну. Белые ошиблись на 19-м ходу, после чего проиграли «качество» (ладью за коня). Тигран упорно сопротивлялся, но после серии разменов две связанные проходные пешки черных устремились к призовому полю, словно снежная лавина с горы, сметая все на своем пути. В итоге одна из них на 36 ходу превратилась в ферзя, а на 38-м эта «превращенка» поставила мат.

В четвертом туре Привалов играл белыми с Михаилом Бамбизо. В сложном положении черные просрочили время на 29-м ходу. В заключительной партии Привалову противостояла Таисия Дворцова, которая сдалась на 21-м ходу.

На втором месте – Тигран Мовсесян, на третьем – Денис Медзиновский, на четвертом – Максим Кан. Каждый из них набрал по 4 очка, а места в турнирной таблице были расставлены в порядке коэффициентов.

Тигран Мовсесян проиграл партию Дмитрию Привалову, Денис Медзиновский – Михаилу Бамбизо, который очень технично разыграл пешечный эндшпиль.

Максим Кан не проиграл никому. Как так? Все дело в том, что он начал турнир со второго тура, поэтому в первом получил обидный «ноль».

ТОП-5 замкнул Михаил Бамбизо, набравший 3,5 очка. Михаил начал турнир с трех побед. Однако затем что-то пошло не так, и финиш ознаменовался поражением и ничьей.

Лучший результат среди девочек показала Таисия Дворцова. У нее – 3,5 очка и шестое место. В партии с Вероникой Старинской Тая поставила симпатичный мат белому королю на поле f3 с помощью ладьи, слона, коня и пешки (на фотографии).

В десятку сильнейших также пробились:

7. Семен Степанов – 3,5 очка.

8. Тимур Амиров – 3,5 очка.

9. Максим Ли – 3 очка.

10. Илья Че – 3 очка.