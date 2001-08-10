Онлайн-тренировки по мас-реслингу проводит для сахалинцев тренер из Поронайска

Тренер спортивной школы Поронайска, президент сахалинской федерации мас-рестлинга Евгений Борозна проводит видео-тренировки для занятий в домашних условиях.

В новом двухминутном ролике он показал блок упражнений, направленных на развитие всех групп мышц. Занятие включает в себя приседания, отжимания, изометрическую планку и упражнение на проработку трицепса.

- Несмотря на режим самоизоляции спортсмены должны поддерживать себя в форме хотя бы путём дистанционных тренировок. К тому же подобные видеоуроки позволяют не только заниматься воспитанникам нашей спортшколы, но и познакомиться с «кухней» мас-рестлинга изнутри тем, кто прежде не знал, как проходят наши тренировки, - рассказал Евгений Борозна.

Посмотреть видеотренировки можно на ютуб-канале Евгения, перейдя по ссылке. Видео выходят еженедельно, сообщили в островном Минспорта.

Занятия проводят как для воспитанников спортшколы, так и всех желающих. Проект реализуется в рамках движения «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни» в соцсетях с хэштегами #тренируйсядома #спортнормажизни.