Для сахалинцев подготовили видеоуроки для подготовки к сдаче ГТО

Жителям Сахалинской области предлагают подготовиться к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» дома в условиях самоизоляции.

Для этого региональный центр тестирования комплекса ГТО «Спартак» запустил серию видеоуроков, позволяющих научиться выполнять нормативы без ошибок, сообщили в региональном Минспорта.

Первое видео посвящено силовым упражнениям. В первой части урока тренеры показали технику выполнения сгибания-разгибания рук в упоре лёжа, указали на основные ошибки, а также продемонстрировали, какой высоты должна быть платформа для отжиманий.

Вторую половину урока посвятили рывку гири. Здесь так же показали правильную технику выполнения норматива и ошибочную.

- Мы решили разобрать самые распространённые нарушения техники выполнения, - рассказал руководитель регионального центра тестирования комплекса ГТО «Спартак» Виктор Пальшин. - В основном участники совершают ошибки ещё при подготовке дома, а когда они приходят на выполнение нормативов к нам, у них просто не получается. Поэтому нам приходится их поправлять и показывать с самого начала, как необходимо выполнять то или иное упражнение. Подобные видеоуроки должны помочь им избежать ошибок в дальнейшем.

В центре сообщили, что планируется выпуск ещё двух роликов, направленных на обучение техники выполнения нормативов.

С видеоуроками можно ознакомиться в соцсетях на страницах областного Минспорта, а также регионального центра тестирования ВФСК ГТО «Спартак» по ссылке.