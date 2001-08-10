Тихоокеанское
информационное агентство
20 Мая 2020
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15:32, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Онлайн-соревнования по каратэ прошли на Сахалине

Онлайн-соревнования по каратэ прошли на Сахалине

Онлайн-соревнования по каратэ, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли в сахалинской школе восточных видов единоборств.

Как рассказали в пресс-службе областного министерства спорта, звание сильнейших отстаивали более 60 воспитанников в возрасте от 6 до 13 лет. 

Для того, чтобы стать участниками турнира, ребятам предстояло записать видео с выполнением ката. Это последовательность движений, связанных принципами ведения поединка в каратэ. Видеозаписи каратисты отправляли организаторам, которые оценивали правильность выполнения ката.

По итогам соревнований победителями в своих возрастных группах стали: Артём Воротынов, Алёна Гринева, Александр Джулакян, Виктория Зволинская, Марк Зволинский, Никита Ким, Екатерина Кин, Кирилл Пак и Ирина Таджибаева.

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