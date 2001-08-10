Сахалин претендует на проведение первенства мира по горнолыжному спорту среди юниоров. Заявку на организацию масштабных соревнований в островном регионе в 2024 году подала федерация горнолыжного спорта России. С участием ее представителей в сахалинском правительстве обсудили организационные вопросы, в том числе связанные с проведением заявочной кампании.

Первенство мира по горнолыжному спорту – крупнейшее ежегодное мероприятие для юниоров в возрасте до 21 года. Традиционно старты собирают более 250 лучших спортсменов из более чем 30 стран. Они соревнуются в олимпийских дисциплинах: слаломе, слаломе-гиганте, супергиганте, скоростном спуске, альпийской комбинации и командных соревнованиях.

– В Сахалинской области накоплен большой опыт проведения крупных соревнований международного уровня. Отработаны вопросы организации, создана достаточная спортивная инфраструктура. Будем рады вновь принять на острове атлетов, – отметил заместитель председателя правительства области Сергей Наумов.

Традиционной площадкой для горнолыжных стартов стал спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» в Южно-Сахалинске, который на протяжении 6 лет принимает этап Континентального Кубка Дальнего Востока (FIS Alpine Far East Cup). А в начале года на горнолыжных склонах в окрестностях Южно-Сахалинска прошёл этап Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту. Эти соревнования стали самыми крупными в истории островного горнолыжного спорта. Эстафету перенял чемпионат России среди граждан с поражением опорно-двигательного аппарата.

– Проведение юниорского первенства мира даст дополнительный стимул социально-экономическому развитию Сахалинской области. Это будет происходить за счет создания новых туристических объектов и новых рабочих мест, а также за счет привлечения инвестиций, формирования индустрии спортивного событийного туризма, – считает глава регионального минспорта Сергей Буренков.

В соревнованиях планируется задействовать более 500 волонтеров. Для добровольцев проведут образовательные и подготовительные мероприятия, а также выездные стажировки.

При сотрудничестве с региональными центрами развития волонтерского движения планируется организовать добровольческие посты в аэропортах Москвы, Новосибирска, Хабаровска и Владивостока. Они будут помогать командам-участницам в передвижении.