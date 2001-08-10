Тихоокеанское
информационное агентство
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12:32, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалин претендует на проведение первенства мира по горнолыжному спорту среди юниоров

Сахалин претендует на проведение первенства мира по горнолыжному спорту среди юниоров

Сахалин претендует на проведение первенства мира по горнолыжному спорту среди юниоров. Заявку на организацию масштабных соревнований в островном регионе в 2024 году подала федерация горнолыжного спорта России. С участием ее представителей в сахалинском правительстве обсудили организационные вопросы, в том числе связанные с проведением заявочной кампании.

Первенство мира по горнолыжному спорту – крупнейшее ежегодное мероприятие для юниоров в возрасте до 21 года. Традиционно старты собирают более 250 лучших спортсменов из более чем 30 стран. Они соревнуются в олимпийских дисциплинах: слаломе, слаломе-гиганте, супергиганте, скоростном спуске, альпийской комбинации и командных соревнованиях.

– В Сахалинской области накоплен большой опыт проведения крупных соревнований международного уровня. Отработаны вопросы организации, создана достаточная спортивная инфраструктура. Будем рады вновь принять на острове атлетов, – отметил заместитель председателя правительства области Сергей Наумов.

Традиционной площадкой для горнолыжных стартов стал спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» в Южно-Сахалинске, который на протяжении 6 лет принимает этап Континентального Кубка Дальнего Востока (FIS Alpine Far East Cup). А в начале года на горнолыжных склонах в окрестностях Южно-Сахалинска прошёл этап Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту. Эти соревнования стали самыми крупными в истории островного горнолыжного спорта. Эстафету перенял чемпионат России среди граждан с поражением опорно-двигательного аппарата.

– Проведение юниорского первенства мира даст дополнительный стимул социально-экономическому развитию Сахалинской области.  Это будет происходить за счет создания новых туристических объектов и новых рабочих мест, а также за счет привлечения инвестиций, формирования индустрии спортивного событийного туризма, – считает глава регионального минспорта Сергей Буренков.

В соревнованиях планируется задействовать более 500 волонтеров. Для добровольцев проведут образовательные и подготовительные мероприятия, а также выездные стажировки.

При сотрудничестве с региональными центрами развития волонтерского движения планируется организовать добровольческие посты в аэропортах Москвы, Новосибирска, Хабаровска и Владивостока. Они будут помогать командам-участницам в передвижении.

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