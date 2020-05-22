Воспитанники «Кристалла» возвращаются к тренировкам в спортивных залах и на ледовых аренах
Первые тренировки после режима самоизоляции проходят в спортивной школе «Кристалл».
Воспитанники отделений фигурного катания и хоккея, пожалуй, больше остальных спортсменов рады возобновлению занятий в привычном формате. Несмотря на то, что ребята занимались по индивидуальным планам в домашних условиях, ничто не могло заменить для них настоящий лед.
– Сейчас ребятам предстоит войти в уверенную физическую форму. Два месяца безо льда – это очень сложно, но в таких условиях находился весь мир, – говорит тренер фигуристов Елена Серковская. По ее мнению, за лето спортсмены смогут наверстать упущенное, продолжая занятия на ледовой арене и «на земле».
У представительниц чир спорта, которые также вернулись к тренировочному процессу в спортивных залах, планы из-за пандемии изменились. Спортсменки должны были отправиться в составе сборной России на чемпионат Европы по чир спору в Италию в начале июля. Однако ситуация с новым вирусом внесла свои коррективы, и соревнования перенесли на следующий год. Тренеры не планируют выезды за пределы области до снятия режима ограничений, связанных с обязательным двухнедельным карантином. Занятия будут проходить в хореографических залах и на свежем воздухе.
В «Кристалле» добавили, что с учетом нынешней ситуации, воспитанники спортивной школы не планируют выезжать за пределы острова для участия в летних учебно-тренировочных сборах.
– Нам ничего не мешает для осуществления тренировочного процесса в течение лета на базе «Кристалла». Спортсмены долгое время не имели возможности полноценно заниматься, за лето им необходимо придти в форму. Поэтому тренировки будут проходить в обычном режиме, – рассказали в спортивной школе.
Напомним, до 12 мая тренировочный процесс в спортшколах области проводился по двум направлениям. Тренеры составляли программы занятий и рассылали их своим воспитанникам. Ученики выполняли упражнения и предоставляли тренерам фото- и видеоотчёты. Второй вид тренировок - онлайн-занятия. Посредством видеосвязи тренеры связывались со спортсменами, и лично контролировали тренировки своих воспитанников.
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, во всех спортшколах действуют определенные правила. Так, в помещениях до 50 квадратных метров единовременно могут заниматься не более 5 человек. До 100 — не более 10 спортсменов, до 200 квадратных метров — не более 25 и свыше 200 — не более 30 человек. На открытых площадках площадью свыше 200 квадратных метров могут заниматься не более 50 человек.
Кроме того, в «Кристалле» действует масочный режим, допуск спортсменов на тренировки осуществляется только при наличии медицинской справки, а в раздевалках единовременно могут находиться не более 10 человек.
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