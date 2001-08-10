Юные сахалинские спортсмены вернулись к занятиям в залах

К тренировочному процессу на сегодняшний день подключились самые юные воспитанники спортшкол. Ранее к занятиям были допущены спортсмены 2-5 годов обучения.

После двухмесячной паузы на площадку вышли воспитанники ГБУ «СШ по волейболу».

– Сегодня произошло то, чего мы ждали очень долго - запустили очные тренировки. Сейчас у нас в зале на трех площадках занимаются 36 человек. Как позволят погодные условия, будем проводить тренировки на свежем воздухе. Официальных турниров еще долго не будет, но мы летом у себя в зале проведем какие-нибудь школьные игры, – делится приятной новостью директор ГБУ «СШ по волейболу» Сергей Кирсанов.

Очень рады тренировкам в родном зале юные волейболисты. Два месяца они занимались дома. В это время занятия с ребятами в онлайн-режиме проводили тренеры.

– Очень сильно соскучилась по подругам, тренеру, мячу. В период самоизоляции мы тренировались шесть дней в неделю. День – с нами работали тренеры по ZOOMу, на следующий - работали самостоятельно: делали упражнения, прыгали со скакалкой. Физически я ничего не потеряла, а в «технике» - большой провал. Заменить командные тренировки и работу с мячом нереально. Теперь нужно все возвращать, – рассказала воспитанница спортивной школы Ксения Каргина.

Пандемия внесла большие коррективы в спортивные планы. Островитяне должны были выступать в полуфинале и финале первенства России, но состязания отменили. Пока не известно, когда пройдут ближайшие официальные турниры. Поэтому тренеры не форсируют подготовку спортсменов.

– Сложно что-то прогнозировать. Пока главная цель – восстановить физические кондиции игроков, вернуть ребятам интерес к игре, занятиям. Все-таки двухмесячный простой не мог не сказаться, – считает тренер Андрей Барановский.

Напомним, в спортшколах сохраняются ограничения по количеству человек, которые могут одновременно заниматься. Так, в помещениях до 50 квадратных метров могут тренироваться не более 5 воспитанников. До 100 - не более 10 спортсменов, до 200 квадратных метров - не более 25, свыше 200 - не более 30 человек. На открытых площадках, превышающих площадь 200 квадратных метров, могут заниматься одновременно не более 50 человек.