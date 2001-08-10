Мастер спорта России по лёгкой атлетике запускает онлайн-марафон похудения

Мастер спорта России по лёгкой атлетике, тренер спортшколы летних видов спорта им. заслуженного тренера РСФСР Э.М. Комнацкого Роман Трубецкой, основатель и тренер бегового клуба RunSakh запускает марафон #подсушилсяклетусахалин.

Акция заключается в «сушке» в течение месяца. 30 июня участники в социальной сети Instagram должны будут выложить фотоколлаж, в котором первое фото должно быть сделано в момент начала участия в акции, а второе – в день завершения, на котором должно быть видно, насколько за это время человек привёл себя в форму. В подписи к публикации необходимо оставлять хэштеги #подсушилсяклетусахалин и #участвуюсахалин.

В этот же день в 20:00 организатор онлайн-марафона Роман Трубецкой лично выберет 10 лучших претендентов на победу. Среди десятки счастливчиков будут выбраны трое победителей путём зрительского голосования.

Обладатель первого места получит один из двух призов на выбор: 10 тысяч рублей, либо пять индивидуальных тренировок с Романом Трубецким. За второе место предоставляется месячный абонемент в один из спортивных залов Южно-Сахалинска. За третье место также вручается абонемент на три посещения в спортзал.