Сахалин сможет принимать всероссийские соревнования по легкой атлетике. Это стало возможным благодаря новому оборудованию, которое купили для спортшколы летних видов спорта им. Комнацкого. В учреждении появился тренажёр Vertimax и система радиопередачи звукового сигнала стартового пистолета и фотофиниша.

Тренажёр представляет собой тренировочную платформу, позволяющую развивать скоростные и силовые качества, а также выносливость. На пояс и ноги спортсмена крепят резиновые тросы, которые протянуты через блоки. Таким образом, при движении атлета образуется повышенная нагрузка на нижние конечности. Сахалинская область стала первым регионом на Дальнем Востоке, закупившим такое оборудование для госучреждения. Раньше их закупали только частные фитнес-клубы.

– Около года назад мы проводили тренировки в Кисловодске, на спортивной базе, оборудованной для сборной России. Там мы впервые и столкнулись с этой платформой. Тренажёр даёт большое преимущество. Спортсмены могут отработать технику, а наставнику проще увидеть ошибки и справить их, – рассказывает тренер спортшколы Роман Трубецкой.

Тренажер рассчитан на опытных легкоатлетов, которые отрабатывают технику бега. Особенно оборудование полезно для кандидатов в мастера и мастеров спорта.

– Тренажёр оставил положительные эмоции. Я почувствовал большую разницу в сравнении с обычной физподготовкой. Очень сильно загрузились задняя поверхность бедра и икроножные мышцы. Заниматься на этой платформе планирую два-три раза в неделю, – отметил кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике Даниил Нетяго.

Кроме того, школа приобрела систему радиопередачи звукового сигнала стартового пистолета к фотофинишу. Она позволяет уйти от использования секундомеров и определять точный результат забега вплоть до тысячной доли секунды. При нажатии спускового крючка на пистолете сигнал передаётся на фотокамеру и автоматически стартует отсчёт времени. При пересечении спортсменом финишной черты оно автоматически останавливается.

– Это позволяет нам уйти от проводов, ковров и воздушных линий. Также теперь не придётся судейскому корпусу работать с секундомером, потому что это давало несколько субъективные результаты. Кто-то нажмёт кнопку немного раньше, кто-то позже, в зависимости от реакции. Теперь такого не будет, – поделился президент областной федерации лёгкой атлетики Антон Воротыляк.

Помимо этого, радиосистема позволяет засекать результаты для мастеров спорта. При помощи обычных секундомеров это запрещено.

Оборудование приобрели благодаря субсидии областного Минспорта в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни». Как отметила директор департамента физической культуры и спорта Ирина Рябкина, новая техника не только усовершенствует тренировочный процесс легкоатлетов, но и позволит проводить спортшколе крупные соревнования.

Так, благодаря системе радиопередачи Сахалин теперь сможет принимать соревнования всероссийского уровня, где наличие этой аппаратуры является необходимым условием.