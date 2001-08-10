Тихоокеанское
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13:42, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Спортивная школа «Кристалл» объявила набор детей на спортивные отделения

Спортивная школа «Кристалл» объявила набор детей на спортивные отделения
Спортивная школа «Кристалл» объявляет дополнительный набор детей на отделения чир спорта, бокса и тяжелой атлетики.
Занятия проходят на бюджетной основе. Количество вакантных мест ограничено.
На отделение чир спорта ждут детей в возрасте от 7 лет; на тяжелую атлетику – не младше 9 лет; бокс – не младше 10 лет. 
 
Перечень документов, необходимых для зачисления:
 
• заявление от родителей на зачисление в группу на бюджетной основе
• копия свидетельства о рождении;
• медицинская справка об отсутствии противопоказаний у ребенка для занятий выбранным видом спорта. На медицинской справке должны быть проставлены печать врача, печать лечебно-профилактического учреждения, угловой штамп (если справка оформлена не на бланке лечебно-профилактического учреждения), указаны дата выдачи справки, срок ее действия, дата прохождения электрокардиографического исследования и его результат);
• полис страхования от несчастного случая/договор страхования (рекомендуется);
• фотографии поступающего форматом 3х4 в количестве 4 шт.
 
Прием документов осуществляется в период с 9 июня по 8 июля 2020 года в отделе спортивной подготовки ОГАУ «СШ «Кристалл» по адресу: ул. Горького, 29 (второй этаж) в рабочее время с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00, выходной (суббота — воскресенье).
Для зачисления в группы ребятам предстоит сдать контрольные нормативы по общей физической подготовке. Индивидуальный отбор детей пройдет с 8 по 10 июля 2020 года в соответствии с графиком проведения индивидуального отбора.
Зачисление на прохождение спортивной подготовки в отделения по видам спорта состоится до 15 июля 2020 года. 
Справки по телефону: 8 (4242) 240-166.

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