Спортивная школа «Кристалл» объявила набор детей на спортивные отделения

Спортивная школа «Кристалл» объявляет дополнительный набор детей на отделения чир спорта, бокса и тяжелой атлетики.

Занятия проходят на бюджетной основе. Количество вакантных мест ограничено.

На отделение чир спорта ждут детей в возрасте от 7 лет; на тяжелую атлетику – не младше 9 лет; бокс – не младше 10 лет.

Перечень документов, необходимых для зачисления:

• заявление от родителей на зачисление в группу на бюджетной основе

• копия свидетельства о рождении;

• медицинская справка об отсутствии противопоказаний у ребенка для занятий выбранным видом спорта. На медицинской справке должны быть проставлены печать врача, печать лечебно-профилактического учреждения, угловой штамп (если справка оформлена не на бланке лечебно-профилактического учреждения), указаны дата выдачи справки, срок ее действия, дата прохождения электрокардиографического исследования и его результат);

• полис страхования от несчастного случая/договор страхования (рекомендуется);

• фотографии поступающего форматом 3х4 в количестве 4 шт.

Прием документов осуществляется в период с 9 июня по 8 июля 2020 года в отделе спортивной подготовки ОГАУ «СШ «Кристалл» по адресу: ул. Горького, 29 (второй этаж) в рабочее время с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00, выходной (суббота — воскресенье).

Для зачисления в группы ребятам предстоит сдать контрольные нормативы по общей физической подготовке. Индивидуальный отбор детей пройдет с 8 по 10 июля 2020 года в соответствии с графиком проведения индивидуального отбора.

Зачисление на прохождение спортивной подготовки в отделения по видам спорта состоится до 15 июля 2020 года.

Справки по телефону: 8 (4242) 240-166.